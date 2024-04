Riscoprire il nostro corpo perfettamente (im)perfetto 

Un progetto volto alla bellezza interiore che sprigiona il proprio sè oltre ogni aspettativa. La danza spezza barriere, regala emozioni e supera ogni (im)perfezione accogliendo i limiti come punti di forza. Una grande occasione oggi, al Teatro di Domusnovas alle 18.30, per assistere alle performance di danza delle coreografe Maria Strova e sua figlia Martinica Ferrara Strova. Ingresso gratuito per la suggestiva esibizione de “Il respiro del velo” che andrà a suggellare due giornate di seminari riservate alle ospiti de Lo Specchio DAN (Centro per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione).

La perfomance di danza mostrerà quanto la sensibilità scaturita dal movimento e dall'ascolto che si ha del corpo sia espressione di libertà dell'essere: «La danza è gioia da cui nasce il benessere», spiega la professionista Maria Strova, pioniera della danza orientale. La performance proporrà al pubblico un percorso visivo e sensoriale attraverso la danza dei veli, la danza orientale, il flamenco arabo. Protagoniste, insieme alle due danzatrici, saranno le ospiti de Lo Specchio: realtà essenziale per il tessuto sociale, perché unica in Sardegna e in Italia, con un protocollo per la cura di minori e adulti affetti da doppia sindrome: dipendenza patologica e disturbo dell’alimentazione e nutrizione. Il centro gestito dalla cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias è accreditato dalla Regione Sardegna.

La connessione di intenti è sintonia tra le danzatrici e la presidentessa de Lo Specchio, Giovanna Grillo, e Sara Coloccini, psichiatra della struttura, promotrici di questo progetto. «Apprezzo l'approccio innovativo e multidisciplinare del centro», riferisce Strova.

Durante i due seminari dedicati alle ospiti del centro si esplorerà il linguaggio del corpo in armonia con il respiro: «Le carte danzanti ci mostrano le possibilità di espressione e libertà che ha il corpo quando lo ascoltiamo attraverso il gioco», sottolinea Maria Strova. Si mette in scena il vasto mondo interiore attraverso la danza.

RIPRODUZIONE RISERVATA