«Riscopriamo la speranza e la pace» 

«C’è un immenso sepolcro che racchiude la terra, le speranze di pace, il desiderio di una vita migliore e degna. Chi ci salverà? Spetta a noi cristiani dire anche agli altri che la nostra speranza inizia dall’assenza in quel sepolcro vuoto dove risuona, però, la parola del Maestro: Io sono con voi fino alla fine del mondo. Solo la certezza della profonda verità di queste parole, la certezza della fede, ci dà speranza, sicuri di non essere abbandonati e soli». Il messaggio pasquale dell’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, padre Roberto Carboni, è un invito a riscoprire il senso vero della Resurrezione in «un mondo trafitto dalla violenza della guerra, dagli interessi dei potenti, dall’inascoltato grido dei deboli, dei bambini, di chi non sa come e dove difendersi e proteggersi». In un mondo che corre veloce e non sempre nella giusta direzione «ciascuno deve prendere esempio da Maria Maddalena, Pietro e Giovanni che corrono senza tenere conto se la dignità è scomparsa e se non è neppure opportuno correre. Li spinge però la sorpresa, la speranza, il desiderio di capire dov’è il Maestro. L’annuncio della Resurrezione ha una dinamica forte. Non ci permette di stare seduti ma ci spinge a portare agli altri la buona notizia. Siamo anche noi interrogati su che cosa oggi ha il potere di smuoverci e farci correre. È la luce di una speranza che dà senso alla nostra vita». ( a.m. )

