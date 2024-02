«Riscopriamo il piacere socializzare» 

Tradizione, ballo sardo e tutto ciò che ognuno può mettere a disposizione degli altri. È l’idea di comunità di un gruppo di persone che hanno deciso di porre al primo posto sentimento e socializzazione. «L’idea nasce dalla volontà dei soci Arci Il Calderone Aps, di coinvolgere gli antiochensi di qualsiasi età - dice Pierluigia Troncia - in una giostra di attività finalizzate alla riscoperta del sentimento, della socialità, che ti fa sentire parte di una Comunità. Chi lo desidera, mette a disposizione degli altri le proprie esperienze, competenze e desiderio di condividere idee ed energia». Molteplici le attività che animano la settimana: lezioni di yoga, ballo sardo, biblioteca costituita da numerosi volumi, donazioni dei soci e non solo, lezioni di archeologia, presentazioni di libri, cinema, spettacoli, ripetizioni gratuite, a cura degli insegnanti in pensione, incontri tra cittadini che vogliono confrontarsi su determinate tematiche. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA