Un tempo erano percorsi ogni giorno da minatori e cernitrici, uomini e donne diretti in miniera o alle laverie. Con la fine dell’epopea mineraria erano stati abbandonati, ora i volontari dell’associazione Villaggio Normann hanno ripulito e riaperto 50 chilometri di sentieri e, con l’autorizzazione di Forestas, il via libera di Gonnesa e Iglesias, la supervisione del Club Alpino Italiano, stanno per lanciarli nella rete escursionistica sarda.

a pagina 6