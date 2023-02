Rischio truffe, gli anziani incontrano i carabinieri  

A scuola di sicurezza, i carabinieri incontrano gli anziani nei locali dell’oratorio della chiesa San Paolo in Piazza Giovanni XXIII. È qui che il comandante e i militari della stazione di Cagliari Villanova hanno incontrato i cittadini e il parroco per parlare del tema attualissimo delle truffe di cui troppo spesso sono vittime proprio gli anziani.

Tra i temi trattati, le più diffuse casistiche del fenomeno come il falso incidente, la fuga di gas. Inevitabili i tanti consigli da seguire per evitare di diventare vittime dei truffatori. Il primo: non far entrare in casa sedicenti ispettori, verificatori o impiegati di società o enti che non hanno ufficialmente preavvisato il loro arrivo; segnalare la presenza di persone sospette all’interno dei condomini, in particolare nei pressi delle abitazioni di anziani che vivono soli; prestare attenzione - all’esterno degli uffici postali o nei pressi dei postamat - alla presenza di sedicenti dipendenti delle Poste Italiane che comunicano un errato prelievo di denaro. Inoltre non comunicare dati personali e sensibili a persone sconosciute e non aprire e-mail ed eventuali allegati provenienti da mittenti ignoti. Avere buoni rapporti con il vicinato; chiamare il 112 o i carabinieri qualora entrino in contatto con persone sospette. (a. pi.)

