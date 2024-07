Rischio tagli nei Comuni: faccia a faccia con l’Anci 

Fondo unico per gli enti locali e possibili tagli, il comparto unico, la sanità, i trasporti con riferimento alla continuità territoriale e alle infrastrutture viarie e ferroviarie, le risorse idriche, le nuove Province. È stato un confronto molto ampio quello tra la governatrice Alessandra Todde e la presidente dell’Anci Daniela Falconi. Ieri, nella sede della Regione in viale Trento, la sindaca di Fonni ha anche annunciato la convocazione, per il prossimo mercoledì 31 luglio, dell’assemblea generale dei sindaci della Sardegna, cui prenderà parte la presidente Todde. Al vertice, il primo ufficiale tra le due presidenti, ha partecipato anche l’assessore a Urbanistica ed Enti locali Francesco Spanedda. «Questo incontro», ha spiegato Falconi, «è servito a focalizzare l’attenzione sulla situazione finanziaria in cui versano i Comuni dell’Isola». In particolare, Todde ha messo al corrente la presidente dell’Anci delle ultime interlocuzioni con il ministro degli Affari europei e del Pnrr Raffaele Fitto a proposito dei tagli ai Comuni sardi per 40 milioni di euro a causa della spending review. La governatrice ha detto di aver ricevuto rassicurazioni e aperture sul fatto di poterli recuperare sulle «nostre» linee di programmazione.

Sul fronte della sanità, Daniela Falconi ha chiesto maggiori poteri a beneficio delle conferenze dei sindaci. L’obiettivo è quello di poter intervenire con prontezza nella definizione delle soluzioni più adatte alle criticità.

