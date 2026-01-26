VaiOnline
Sant’Antioco.
27 gennaio 2026 alle 00:28

Rischio smottamento, tre abitazioni sotto sorveglianza 

Sono tre le case sottoposte ad una attenta sorveglianza a seguito del cedimento di una parete della collina in Via Cavallera a Sant’Antioco. Una è stata fatta sgomberare nei giorni scorsi mentre le altre due, l’ordinanza emanata dagli uffici comunali prevede che i residenti non possono accedere alla parte retrostante, quella che confina con la parete della collina che ha dato forti segnali di cedimento. «L’allerta meteo è passata - ha detto il sindaco Ignazio Locci - ma rimangono i danni causati soprattutto dall’incessante pioggia. La situazione è sotto il controllo del Coc, organismo comunale di protezione civile e speriamo che il fenomeno non prosegua e che abbia un attimo di assestamento». Proprio ieri è stato dato incarico a un geologo che relazionerà su quanto sta accadendo in Via Cavallera e quali interventi dovranno eventualmente essere fatti per scongiurare il peggio. In diverse occasioni, i tecnici del Comune e la Polizia locale in questi giorni, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, continuano a controllare la zona. Dalle prime indiscrezioni, si ipotizza la realizzazione di una fascia di sicurezza, anche se è attesa la relazione del tecnico proprio per la natura del terreno. Le abitazioni erano state realizzate in una serie di lotti messi in vendita proprio dal Comune. In tutto un schiera di 10 abitazioni per le quali in queste ore è viva la preoccupazione dei residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

