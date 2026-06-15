«Rischio sicurezza nella colonia penale» 

Un’eccellenza che rischia il collasso. Questa è la colonia penale di Isili secondo il quadro tracciato da Gianni Loy, garante dei diritti dei detenuti della Città Metropolitana, e Luca Pilia, sindaco di Isili. Un giudizio drastico legato al recente sopralluogo, che ha spinto entrambi a lanciare un appello urgente al ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) affinché intervengano subito per decongestionare la struttura e ridistribuire la presenza degli ospiti, garantendo a questi ultimi il necessario supporto medico-sanitario.

La verifica

L’incontro aveva come obiettivo la verifica delle condizioni del complesso e del personale, ma ha messo in evidenza una serie di problemi che rischiano a loro dire di comprometterne l’equilibrio. Secondo il garante e il primo cittadino il punto più dolente è l’altissima concentrazione di internati (soggetti sottoposti a misure di sicurezza). A Isili attualmente ve ne sono una quarantina, cifra eccessiva. Qui di fatto convergono gli ospiti di tutte le colonie agricole.

Il parere

«La colonia penale è una realtà che funziona e rappresenta un modello di riabilitazione d’eccellenza», ha detto Pilia, «qui i detenuti lavorano la terra e si occupano dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti agroalimentari. È un sistema che produce valore e dignità. Tuttavia questo delicato equilibrio rischia di rompersi». Il modello detentivo virtuoso rischia di essere compromesso dalla mancanza di un’assistenza specialistica, sanitaria, psicologica e psichiatrica sufficiente al numero degli internati e alle loro necessità. Senza considerare che gli agenti di Polizia penitenziaria e della Direzione della struttura devono gestire un’emergenza continua con risorse umane e strumenti insufficienti.

I diritti

Non solo. I troppi ospiti e le tensioni che ne derivano rischiano di paralizzare le attività agricole e di allevamento, che costituiscono il cuore pulsante e il valore sociale della colonia. «Le carenze e le numerose violazioni del regolamento carcerario ledono diritti fondamentali degli internati e la dignità della persona», ha sottolineato il garante Loy, «mettono a rischio la loro e altrui sicurezza e vanificano la funzione rieducativa».

Loy e Pilia, espressa solidarietà alla direzione e agli agenti, hanno chiesto attenzione «perché non si può permettere che sia lasciata andare al collasso una realtà penitenziaria che potrebbe costituire un modello positivo modello».

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