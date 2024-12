Rischio scorie nell’Isola, è un no trasversale 

Un’altra servitù in territorio sardo? Nessuno lo permetterà mai. Ancora una volta arriva forte e chiaro il no all’ipotesi di collocare nell’Isola il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Lo hanno ribadito ieri – all’incontro con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e con tutti i capigruppo – i sindaci dei Comuni che ricadono nelle otto aree individuate come potenziali sedi delle scorie: Mandas, Turri, Albagiara, Assolo, Guasila, Siurgus Donigala, Nurri, Ortacesus, Las Plassas. Usellus, Villamar, Ussaramanna, Tuili, Setzu, Segariu. Alla conferenza dei capigruppo c’erano tutti.

Al tavolo

Cos’hanno chiesto all’Assemblea? «Una presa di posizione forte», ha spiegato dopo il vertice la sindaca di Guasila (e consigliera regionale di Sinistra Futura) Paola Casula, «da un punto di vista tecnico, ma soprattutto politico: la Sardegna non può ospitare l'ennesima servitù». Concetti ribaditi da Umberto Oppus, sindaco di Mandas: «La questione è tecnica, e di questo abbiamo parlato l’altro giorno durante l'incontro con l'assessora Laconi per fare il punto sulle osservazioni da mandare a Roma, ma soprattutto politica». In particolare, nell'incontro di ieri «abbiamo chiesto ai capigruppo garanzie perché ci sia un fronte comune in questa battaglia».

Fronte comune

In pratica, la battaglia deve essere trasversale. «Sono passati oltre vent’anni dal referendum con cui la Sardegna ha ribadito il no al nucleare», ricorda Oppus, «ma oggi inizia un'altra partita con l'inizio della procedura amministrativa per l'individuazione dei territori che potrebbero accogliere il deposito. Serve l'unità di tutti per arrivare a un no definitivo della nostra isola». Anche perché, sottolinea, «siamo alle solite, dopo anni di pronunciamenti, delibere di consigli comunali e Giunte, è arrivata l’ennesima doccia fredda di un procedimento che noi assolutamente non condividiamo e non vogliamo». Andrea Locci, presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla, ha confermato che «le comunità sono fortemente preoccupate, e lo siamo anche noi come sindaci, da questa preoccupazione potrebbero anche scaturire problemi di ordine pubblico». Rabbia e preoccupazione, dunque. «Si tratta di una procedura rispetto alla quale dissentiamo», ha detto il sindaco di Nurri Antonello Atzeni, «e diremo no in tutte le sedi».

Rispondendo a Oppus, i presidenti dei gruppi hanno assicurato che la rivendicazione sarà trasversale. Secondo il capogruppo di Alleanza Sardegna Franco Mula «non ci possono essere distinzioni politiche per quanto riguarda la difesa del nostro territorio», mentre Sandro Porcu di Orizzonte comune osserva che «tutta la politica regionale, senza divisioni e colori politici, deve sostenere le comunità». E adesso, ha rimarcato Alberto Urpi (Sardegna al centro 20Venti), «è il turno dei parlamentari sardi che devono aiutare la Regione Sardegna a uscire da questo rischio inaccettabile».

Il presidente

Per tutti parla comunque il presidente Piero Comandini: «L’intero Consiglio regionale è a fianco dei sindaci e di tutti i sardi per ribadire ancora una volta il No alle scorie nell’isola. La Sardegna non si trasformerà mai in un deposito di rifiuti nucleari. Ribadiamo ancora una volta la forte e netta opposizione a qualunque disegno che coinvolga la Sardegna. Non permetteremo mai che un’altra servitù deturpi il nostro territorio». Il no è unanime. Una posizione già espressa «in numerosissimi ordini del giorno approvati dall’aula dal 2022 ad oggi e nel referendum del 2011 dove i sardi decisero di opporsi alle centrali e ai depositi nucleari». Oggi, ha aggiunto il presidente, «la nostra idea di sviluppo è puntare sul green, sulla transizione energetica, sulla creazione di un’isola verde dove turismo, ambiente e agroalimentare si coniughino con la salvaguardia del territorio».

«Scriverò al ministro»

Prossimo passo? «Scriverò al ministro per ricordare che la Sardegna si è già espressa più volte sulla questione», ha detto ieri Comandini. Il Consiglio regionale non permetterà mai che si disconosca la volontà dei sardi che il 15 e 16 maggio del 2011 decisero con il referendum di dire No al nucleare e alle scorie». La presidente della Regione Alessandra Todde l’ha già fatto tre giorni fa, chiedendo la convocazione di un incontro urgente tra Regione, sindaci e ministero.

