Rischio rubinetti a secco 

Ancora lavori a Sestu targati Abbanoa, oggi dalle 8.30 alle 17, in viale Vienna. Nell’ambito dei lavori comunali per la riqualificazione della rete idrica, i tecnici eseguiranno i collegamenti della nuova condotta appena realizzata. Durante le operazioni si verificheranno cali di pressione o temporanee interruzioni nella stessa strada, in via Amsterdam, via Bruxelles e via Berlino. Potrebbero anche verificarsi fenomeni di torbidità. Per segnalazioni c’è il numero verde 800.022.040.

