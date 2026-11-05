Rischio ritrovamenti reperti archeologici: non ci saranno alberi in viale Sant’Avendrace 

Viale Sant’Avendrace dice addio agli alberi. La possibilità, in caso di scavi, di ritrovare reperti archeologici non permetterà di sistemare grandi piante, se non dopo saggi preventivi del Comune insieme alla Soprintendenza Archeologia, nei prossimi lavori di riqualificazione del viale che partiranno a breve. Così la Commissione consiliare ecologia con Francesca Mulas, Rita Polo, Luciano Congiu, Alessio Alìas, Paola Mura e Davide Carta ha pensato ad altre soluzioni per dare ombra alla strada. Tutto messo nero su bianco in una mozione approvata dal Consiglio e sposata dagli assessori competenti, Luisa Giua Marassi e Yuri Marcialis. Inevitabile la delusione di molti residenti che speravano nella realizzazione di un viale alberato.

Le soluzioni

Oltre ai possibili ritrovamenti archeologici, gli scavi profondi e la presenza di alberi potrebbe creare problemi anche alla fittissima rete di sottoservizi oltre all’eliminazione di posti auto. «Abbiamo chiesto un piano complementare di infrastrutturazione e arredo urbano per il nuovo viale Sant'Avendrace», evidenzia Mulas. «Un viale senza ombra, con le estati che stiamo vivendo, non è vivibile. Da qui la scelta di un sistema diffuso di soluzioni alternative al verde a terra: pergole, pensiline, pareti verdi, strutture per rampicanti, schermature vegetali, fioriere, elementi verdi modulari e spazi di sosta ombreggiati». La mozione impegna inoltre la Giunta a censire le aree più esposte al sole, a valutare nuovi punti di distribuzione idrica, a rimuovere gli elementi urbani ridondanti che ostacolano i marciapiedi, a individuare le risorse tra fondi comunali e bandi regionali, nazionali ed europei per verde urbano e adattamento climatico. (m. v.)

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