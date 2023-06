Rischio reflui nella laguna del Calich 

Il Consorzio di Bonifica della Nurra ha disposto l’interruzione immediata del conferimento delle acque trattate dal depuratore di Alghero, utilizzate per le irrigazioni agricole anche nei territori di Sassari, Porto Torres e Olmedo. Circa due milioni di metri cubi di risorsa idrica non più utilizzabili e destinati a finire nel Calich, con conseguenze ambientali che potrebbero pregiudicare il sistema lagunare. La situazione di emergenza è scritta nero su bianco nella lettera che il direttore dell’area tecnica agraria del Consorzio, Paolo Naccari, ha indirizzato ad Abbanoa e, al sindaco di Alghero e all’Arpas, per comunicare che il ripristino dell’immissione irrigua dei reflui affinati a San Marco, verrà disposta non appena Abbanoa, gestore dell’impianto di depurazione, avrà provveduto a aggiornare i Piani di gestione.(m.p.)

