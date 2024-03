Rischio raggiri: «Proteggere di più i modem di casa» 

«Ci sono tanti rischi, ma dal punto di vista penale c’è il pericolo che qualcuno, nell’area di azione del nostro Wi-Fi, si colleghi e lo sfrutti per commettere dei reati. Mi riferisco, ad esempio, allo scaricare dalla rete le immagini o il materiale pedopornografico». Tra i maggiori esperti sardi di cybersecurity, l’avvocato Francesco Paolo Micozzi, docente di informatica giuridica all’Università di Perugia, non sottovaluta il problema delle wireless aperte o con password troppo deboli sparpagliate per la città.

«Ciò che resta memorizzato», sottolinea l’esperto, «è l’indirizzo della rete Wi-Fi, dunque quella da cui ci si è collegati. Se un malintenzionato vuole commettere atti illeciti, eviterà di usare i propri documenti di riconoscimento, dunque userà un’altra rete magari con il sistema del “wardriving”, stando in auto e captando le reti altrui. Tanti non sanno che i router hanno password preimpostate, di default, e non le cambiano. Così è facile accedere, così come ormai è facile anche attaccare i sistemi con software di “forza bruta”. Servono dunque password con almeno 14 codici alfanumerici e con simboli. Meglio sarebbe, poi, attivare l’autenticazione dalla scheda di rete ai soli dispositivi conosciuti».

