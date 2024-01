Rischio radiologico, condannata la Asl 

In nome della razionalizzazione della spesa erano state tagliate persino le indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo. Adesso però la Asl di Oristano è stata condannata a risarcire i dieci sanitari del blocco operatorio del San Martino che sostengono di essersi ritrovati con una busta paga alleggerita degli indennizzi, previsti dalla normativa. Il Tribunale del Lavoro di Oristano ha disposto che l'azienda sanitaria liquidi le indennità a partire dal 1 gennaio 2022 e per il futuro, e risarcisca il personale per la mancata fruizione delle ferie compensative. La sentenza è stata subito impugnata dalla Asl, che assistita dall’avvocato Priamo Siotto, ha presentato ricorso in Appello.

La storia

La vicenda è datata e risale al 2012 quando la vecchia Asl avrebbe tagliato quelle indennità «considerando minimo il rischio radiologico per infermieri e tecnici in servizio nel blocco operatorio dell’ospedale» ricordano i sindacati. All’epoca erano 21 i dipendenti che dall’oggi al domani si erano visti decurtare quelle somme (le indennità di sala si aggirano sui 150 euro) e, dopo vari tentativi di mediazione per trovare una soluzione, fecero causa. La vicenda giudiziaria si è trascinata nel tempo, è arrivata la Ats, poi si è tornanti alla vecchia Asl. Nel frattempo alcuni operatori sono andati in pensione, mentre altri non hanno rinunciato alla battaglia per far valere i propri diritti.

Il verdetto

E così nel giugno scorso, con sentenza numero 150/2023, il Tribunale del Lavoro di Oristano ha accolto le domande di dieci dipendenti e condannato la Asl 5 «al pagamento dell’indennità di rischio radiologico spettante a decorrere dal 1 gennaio 2022 in favore dei dipendenti in servizio a quella data nel blocco operatorio del San Martino di Oristano, e anche per l’avvenire – recita il provvedimento del giudice – nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione delle ferie compensative dal gennaio 2022». Un danno che, secondo il Tribunale «dovrà essere stimato nella retribuzione dovuta per 15 giornate per ciascun anno». Alla fine il conto per la Asl è piuttosto salato e supera il mezzo milione di euro senza contare gli interessi e le spese legali.

Il ricorso

L'azienda sanitaria non ci sta e ha impugnato la sentenza. «L'attuale Asl 5 ha ereditato questa situazione che è datata nel tempo, risale al 2012 – ha spiegato l'avvocato Priamo Siotto – i dipendenti sostengono che non è stata riconosciuta loro l’indennità prevista per chi entra e lavora in sala operatoria». In primo grado il Tribunale ha dato ragione agli operatori sanitari. «Noi abbiamo già presentato ricorso contro questa decisione – va avanti – è una sentenza basata su presunzioni e ipotesi, noi riteniamo che la Asl abbia sempre corrisposto le indennità». Il legale inoltre sottolinea che al momento la sezione Lavoro del Tribunale non ha quantificato la somma. E la battaglia giudiziaria va avanti.

