Rischio playout e tre rivali super per la Dinamo 

Sassari. La sconfitta di Battipaglia ha ulteriormente complicato il campionato della Dinamo Women. Col successo per 62-57 la formazione campana ha staccato le sassaresi e occupa l'ottavo posto a 12 punti, l'ultimo utile per i playoff che assegnano lo scudetto del basket femminile 2025. Unica consolazione: la formazione allenata da Restivo ha conservato il saldo positivo, perché all'andata aveva vinto di 11 punti. La situazione però resta pericolosa e obiettivamente sono più alte le possibilità di disputare i playout (dal nono all'undicesimo posto) che i playoff.

Sassari è attesa dal turno di riposo e quindi dovrà giocare solo tre partite: in casa contro Schio e Geas Sesto San Giovanni e in trasferta a Venezia. Tutte proibitive. Appaiata al Brixia Brescia a quota 10, la Dinamo è in realtà decima, perché è ma ha perso entrambi gli scontri diretti. Deve chiudere davanti alle lombarde, altrimenti sarà penultima e non avrà il fattore campo nel primo spareggio salvezza. Ma mentre Battipaglia ha solo tre turni (nell'ultimo riposerà), Brescia deve disputare ancora quattro gare. Intanto ieri è stata operata a un ginocchio l'ala Silvia Pastrello.

