Rischio paralisi in Medicina, solo 4 sanitari 

Ancora guai per il San Martino di Oristano. Il reparto di Medicina rischia la paralisi: a breve potrebbero restare operativi solo quattro medici e con un numero così ridotto garantire l’attività sarà pressoché impossibile. L’allarme arriva dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano che in una ricorda come sei fa «l’assessore regionale Carlo Doria promise di risolvere il problema della organici in Medicina inviando truppe da Sassari – si legge in una nota – Il risultato fu che vennero coperti otto turni lavorativi». Un anno fa il reparto contava 14 medici a oggi ridotti a 7 perché turni massacranti hanno determinato la fuga dei professionisti verso altri reparti, rinunciando spesso anche a un lavoro a tempo indeterminato. «La buona volontà e l’abnegazione dei pochi rimasti non basta a reggere un ritmo di lavoro tanto pesante, soprattutto quando i malati ricoverati sono molti, gravi, fragili, vecchi con pluripatologie» aggiungono. Da gennaio, la situazione è ulteriormente peggiorata e a giugno lasceranno il reparto due medici dimissionari mentre uno sarà trasferito. «Impossibile la gestione di un reparto con soli 4 medici – fanno notare- Non è certo un Comitato di cittadini che deve risolvere questo problema, eppure le istituzioni regionali tacciono. Il rischio che si corre è che senza un reparto di Medicina, una intera provincia perda l'accreditamento per un ospedale come il San Martino, Dea di 1 livello».

