Rischio paralisi del 118 in tutta l’Isola L’Areus: «Troppe ambulanze bloccate» 

Ambulanze e loro equipaggi in “ostaggio” degli ospedali: portano il paziente e restano bloccati, anche per intere giornate. In Sardegna si rischia la paralisi del sistema di emergenza-urgenza. Ossia: il 118 va verso il collasso per mancanza di mezzi e personale operativi, e i territori rimangono scoperti. «Anche i pazienti gravi sono privi di garanzia di soccorso»: l’allarme non arriva da un sindacato, da un’associazione o da un soccorritore esasperato dalle lunghe ore di attesa nei piazzali delle strutture sanitarie di tutta l’Isola. A denunciare una diffusa e pericolosa (per la salute pubblica) situazione è l’Areus, ossia l’azienda regionale che si occupa del sistema del 118, cruciale per la sopravvivenza di molti sardi.Il direttore generale Simonetta Cinzia Bettelini ha scritto all’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, e a tutti i manager delle aziende sanitarie, da nord a sud. Perché la situazione è critica e sono necessari interventi immediati.

La lettera

«Il costante incremento del numero di richieste di soccorso, +35 % registrato in questi giorni di festa, dovuto almeno in parte alla prevista epidemia Covid-19 e influenzale», scrive l'azienda, «sta determinando ripercussioni su tutta la rete regionale». Secondo l’Istituto superiore di Sanità non è mai stata registrata un’incidenza così alta di patologie influenzali: in Sardegna si registrano 12 casi su 1000 abitanti, ma il dato è da quadruplicare se si guarda ai bambini. E il picco non è ancora arrivato. Poi ci sono gli incidenti, le emergenze ortopediche, quelle cardiache e tutte le patologie ordinarie che necessitano di un intervento immediato. Il filtro della sanità territoriale non c’è e tutti i pazienti, o quasi, finiscono in ospedale. Nel collo di bottiglia dei pronto soccorso.

La richiesta

La conseguenza: «L’allungamento dei tempi di attesa per ottenere una risposta di soccorso da parte del cittadino per l'indisponibilità dei mezzi 118 bloccati per ore», dicono dall’Areus. Insomma: chi si fa male, o ha bisogno di aiuto, non ha nessuna garanzia di una risposta immediata.«Pur comprendendo che l'impatto attuale non è solamente sul 118, ma su tutto il sistema regionale dell'emergenza sanitaria», spiega l’azienda regionale, «l'aumento del carico di lavoro per gli operatori delle centrali operative di Cagliari e Sassari e, soprattutto, dei mezzi di soccorso sul territorio regionale, non solamente nel Sud Sardegna ma anche nell'area del Sassarese, deve essere immediatamente affiancato da una più rapida presa in carico da parte degli ospedali».Il dialogo tra centrali operative e presidi con le maggiori difficoltà c’è, ma nelle sale comando del 118 «purtroppo si ottengono risposte non sempre risolutive».

Anche pazienti gravi

Succede quindi che «anche patologie con codice di gravità maggiore e velocemente evolutive sono attualmente prive di un rapido soccorso perché i mezzi del territorio di riferimento sono trattenuti presso diversi ospedali con tempi eccessivi». Un dramma, descritto nella nota ufficiale. Quando la situazione è particolarmente grave, le centrali operative del 118 cercano di "rafforzare" la rete con ulteriori mezzi di base, «ma non è mai possibile recuperare completamente il danno, anche per la difficoltà che gli enti del terzo settore hanno nel coprire ulteriori turni in ambulanza». I volontari non bastano. Areus, per voce della Bettelini, fa appello ai direttori delle aziende sanitarie «perché si renda più fluida la presa in carico del paziente che arriva in ospedale con il 118 (comunque meno di un terzo del totale dei cittadini che giungono in pronto soccorso) così da liberare quanto prima le ambulanze e rendere di nuovo disponibili mezzi ed equipaggi, evitando di sguarnire il territorio a Capodanno, con i concerti nelle varie città».

L’ordine dei medici

Sulla stessa linea, ma da un punto di vista opposto rispetto all’Areus, c’è il presidente dell’Ordine dei medici di Sassari, Nicola Addis: nei pronto soccorso, dice, «si registra un aumento notevolissimo, ingiustificato e inappropriato di accessi. L'impennata di casi Covid, d'influenza e infezioni respiratorie», spiega, «non giustifica gli accessi di pazienti, anche molto anziani e fragili, che anzi sarebbero da sconsigliare perché aumentano il rischio infettivo». Alcuni si presentano per bypassare le lunghe liste d’attesa. Molti altri, invece, non hanno alternative. Per Addis quindi è necessario «rafforzare la rete territoriale, dando risposte ai bisogni di salute dei cittadini, evitando gli accessi impropri».

