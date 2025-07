Rischio legionella, chiude la piscina 

Valori leggermente più alti della norma, riscontrati ieri mattina nelle rilevazioni che vengono svolte quotidianamente nell’acqua della struttura. Per questo motivo – in via precauzionale e senza che siano stati riscontrati casi – è stata chiusa la piscina comunale di via degli Sport, con la necessità di un trattamento antilegionellosi sulla rete dell'acqua sanitaria dell'impianto di Monte Mixi. L’intervento si svolgerà dalle 7 alle 13 di domani.

Le attività della piscina riprenderanno soltanto a conclusione dei lavori e una volta che sarà verificato il rientro nella norma dei parametri di sicurezza. «Non c'è nessun allarme: si tratta di un'attività sanitaria preventiva e precauzionale», sottolinea l'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta. «Abbiamo ritenuto di doverla compiere alla luce dei valori rilevati dalla società che si occupa della manutenzione. E non ci sono stati casi».

RIPRODUZIONE RISERVATA