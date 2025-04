Rischio ingorghi nella Statale 

Ancora lavori per far arrivare l’acqua potabile all’aeroporto militare sulla Statale 196, nel territorio sorrese, con relative modifiche alla viabilità: restringimento della carreggiata e istituzione di un senso unico alternato, con annesso semaforo, su un tratto di strada di due chilometri.

C’è preoccupazione tra i guidatori, ma soprattutto pendolari e tra chi lavora con i mezzi pesanti: previsti forti disagi anche perché le strade secondarie scarseggiano.

Qualche informazione in più sulle operazioni arriva direttamente dagli uffici di Abbanoa: gli interventi sulla 196 fanno parte del progetto da due milioni di euro (fondi regionali, ma anche di Abbanoa) che hanno permesso la realizzazione di un collegamento da 2,7 chilometri tra il serbatoio Decimoputzu, alimentato dall'acquedotto Campidano, fino alla base di Decimomannu. Se prima i militari si rifornivano con pozzi autonomi, l’apertura della scuola di volo ha costretto i vertici a cercare una nuova soluzione per garantire maggiore afflusso d’acqua potabile, ma anche maggiore qualità.

Sui lavori però ora è giallo: il collegamento idrico sarebbe stato ultimato senza bisogno di tagliare la strada statale 196 (si è usata una trivella orizzontale). Quindi tutto fatto? No, manca il rifacimento della segnaletica orizzontale. Proprio per questo è partita l’ordinanza di Anas, che gestisce la strada. Da giovedì è attivo il divieto di sorpasso, un senso unico alternato e il limite di velocità a 30 chilometri orari. Limitazioni che riguardano il tratto dal chilometro 3,300, al chilometro 5,350, tutti i giorni dalle 6 del mattino fino alle 10. L’ordinanza è attiva fino al 10 maggio, ma gli operai non si sa quando saranno attivi: d’altronde di mezzo c’è anche il ponte pasquale. Abbanoa, dal canto suo, assicura che i disagi saranno il meno possibile.

«Non abbiamo specifiche sui lavori, che sappiamo fossero necessari», spiega il sindaco di Villasor, Massimo Pinna. «Temo forti disagi per i pendolari: con i lavori sul ponte di San Sperate, quella arteria è bloccata. Se i pullman viaggiano sulla 196 rischiano code. Speriamo che i lavori si svolgano proprio durante le vacanze, ma non abbiamo certezze. L’unica alternativa è passare dalla sp7 e allungare da Monastir». Raffaele Corda, della cooperativa Carciofi Villasor aggiunge: «Io per fortuna già prendo sempre la Provinciale 7, ma qualche cliente no. Può essere un problema per chi deve raggiungere il mercato di Sestu». (m. pil.)

