Rischio incendi, sanzioni severe 

Se entro il prossimo 1 giugno non si provvederà alla pulizia e allo sfrondamento degli alberi e delle siepi che ricadono lungo le strade, i proprietari dei terreni saranno sanzionati con 50 euro al giorni di multa. È in sintesi la sanzione prevista dall’ordinanza firmata dal sindaco che pone in primo piano la prevenzione degli incendi ma anche la manutenzione del verde, il decoro e la pulizia delle proprietà private che confinano con le strade comunali. «A tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o piazze, è fatto obbligo di provvedere entro il termine perentorio del 1 giugno allo sfrondamento delle siepi - è scritto nell’ordinanza firmata da Ignazio Locci - al diserbo delle aree incolte, al taglio dei rami delle piante sui propri fondi che si proteggono oltre il confine stradale che sono di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. E ancora: è fatto obbligo provvedere alla pulizia e, qualora fosse necessario, alla disinfestazione delle aree». I controlli a partire dalla settimana prossima.

