«Rischio incendi nella vecchia ferrovia» 

Il degrado e le erbacce hanno invaso gli spazi esterni dell’ex stazione ferroviaria e il lungo tratto di circa un chilometro della vecchia ferrovia che costeggia diversi quartieri del paese partendo da via Santa Severa fino ad arrivare alla strada per Pabillonis lambendo le vie Convento, Roma, Trieste e Dante. Questa situazione si ripete da tempo e anche negli ultimi anni la situazione non è cambiata anche se il Comune di San Gavino dal 2017 ha preso in comodato d’uso gratuito gli immobili della vecchia stazione e il tracciato ferroviario in disuso.

In abbandono

L ’arrivo del caldo afoso e delle alte temperature sono ormai imminenti e si presenterà il problema del rischio incendi. Lo denunciano con forza i residenti come il pensionato Antonio Garau, 76 anni, che vive in via Brivanda, una strada degradata e non asfaltata che costeggia la vecchia ferrovia: «Ogni anno con gli abitanti del quartiere ci diamo da fare per tagliare le erbacce che diventano altissime. Inoltre, come è già successo in passato, le fiamme non si fermano di certo con il vento. È anche una discarica a cielo aperto con la presenza di materiali pericolosi come l’amianto. La responsabilità di questo scempio è del Comune che ha il comodato d’uso dell’area per 17 anni e ha speso i soldi nell’ex stazione ma non per garantire la sicurezza dei suoi cittadini». È una situazione pericolosa e di abbandono anche per Gianni Palombo, 70 anni, volontario dell’associazione Anpana: «In tutta l’area del vecchio tracciato della ferrovia non c’è nessun intervento di pulizia e messa in sicurezza. I residenti devono temere il rischio incendi ma fronteggiare anche l’emergenza sanitaria per enormi roditori e blatte». Critico il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Avere preso in comodato il tracciato della ferrovia è stato, alla prova dei fatti, un errore gravissimo. Solo costi e responsabilità per il pericolo incendi che sistematicamente si verificano ogni anno. Le spese per la pulizia ( sempre in ritardo) sono soldi del bilancio comunale che vengano buttati. E poi si ha il coraggio di raccontare che era inevitabile l’aumento Irpef di quasi 200mila euro. L’amministrazione comunale ha speso in questi anni circa 900mila euro per la manutenzione del caseggiato della stazione e le pulizia dell’area».

Il sindaco

Carlo Tomasi, 72 anni, garantisce un pronto intervento: «Arriveremo a breve e faremo la pulizia di tutta l’area. I ritardi sono dovuti anche al tempo inteso come meteo. Come amministrazione voglio rilanciare l’area della vecchia stazione e a breve il caseggiato ristrutturato ospiterà la sede dell’Unione dei Comuni».