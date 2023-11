Rischio incendi, due milioni di lavori 

Un’attesa tanto lunga quanto sospirata dei ristori destinati alle aree e infrastrutture pubbliche, ma alla fine ora si può procedere con la progettazione degli interventi post-incendio per rigenerare il territorio e garantire una difesa contro il rischio residuo di incendio e il dissesto idrogeologico.

La convenzione

Comune e Protezione Civile hanno sottoscritto la convenzione che sblocca due milioni e 300mila euro, provenienti dalla Regione, per realizzare le opere indispensabili per il ripristino della sicurezza e per l’assetto idrogeologico delle aree devastate dalle fiamme del 2021. Il sindaco Diego Loi plaude all’accordo che mette in moto la procedura: «Finalmente si può procedere alle opere di mitigazione del "rischio residuo" e dei danni derivanti dal devastante incendio 2021. Sono opere importanti per il territorio, concentrate sui temi del dissesto idrogeologico e della viabilità. L’amministrazione si è già attivata per l’esecuzione delle opere, il cui primo step è l'affidamento degli incarichi di progettazione che verrà fatto entro novembre». Gli interventi prevedono la sistemazione di sentieri collinari e montuosi, messa in sicurezza di costoni rocciosi in prossimità dei corsi d’acqua, rigenerazione forestale.

Gli interventi

La strada Monte Forru-Matteu Campullu dove sorge uno dei più importanti acquedotti di Santu Lussurgiu, sarà sistemata con 830mila euro. La messa in sicurezza dell’area di Bau ‘e Mela-Su Lidone può contare su 610mila euro. Per l’assestamento della strada rurale de Sa Sedda ci sono a disposizione 150mila euro, mentre la sistemazione delle reti idriche di Sas Marzanas, Scala ‘e Creccu e Rosina, fino alla sorgente de Sa Preda Lada, avranno una spesa di 100mila euro. Intervento anche sui torrenti, rio Matta Fresaghe e rio S’Ena e S’Alinu, con la realizzazione di opere idraulico-forestali utili alla mitigazione delle erosioni e per la manutenzione dei corpi idrici, con un fondo di 195mila euro. Nell’area Sic de Sos Molinos verranno effettuati interventi per 90mila.

Badde Urbara

Altro intervento strategico è il rifacimento della strada per Badde Urbara e la sistemazione delle aree percorse dal fuoco. La strada, degradata da tanti anni, ha bisogno di manutenzione, indispensabile per raggiungere il cantiere Forestas di Pabarile e la stazione delle Telecomunicazioni, e per garantire il transito veloce e sicuro degli automezzi antincendio. I lavori, per un totale di 300mila euro, prevedono la completa ripavimentazione della bretella stradale che si innesta nella provinciale per Cuglieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA