Rischio idrogeologico, via Cabras al sicuro 

Più sicurezza e miglior prevenzione contro bombe d’acqua e allagamenti. Sono cominciati lunedì i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in via Cabras, una delle zone di Monserrato più a rischio in caso di piogge di particolare intensità.

L’appalto prevede tutta una serie di interventi, a cominciare dal rifacimento di 160 metri di marciapiede sul lato “paese”. Il pezzo di strada riservato ai pedoni sarà innalzato per migliorare il deflusso delle acque. Prevista poi la «posa di bocchette drenanti ad alta efficienza, collegate in serie e capaci di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle all’interno di cinque nuove e più ampie caditoie prefabbricate». Ancora: cordonata e manto stradale saranno sostituiti su un tratto di 152 metri nel lato Terramaini, con «fresatura dell’asfalto e rifacimento per favorire l’ingresso dell’acqua nelle nuove bocchette». L’appalto si completerà con «adeguamento e manutenzione dei chiusini e dei pozzetti esistenti». Il cronoprogramma prevede 60 giorni di lavori. Le reti delle acque bianche saranno pronte a fine settembre, in tempo per l’arrivo dei mesi piovosi. L'ultimo allagamento importante è avvenuto proprio a settembre 2024, quando un acquazzone fece alzare pericolosamente il livello dell’acqua e scese in campo la Protezione Civile. Per fortuna, non ci furono gravi conseguenze. ( d. l. )

