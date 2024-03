Rischio idrogeologico, via all’appalto 

Con un finanziamento regionale di 670mila euro, il Comune di Sinnai realizzerà i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico all’incrocio fra le vie Pineta e Maiorana. Prevista la sostituzione della vecchia rete di raccolta (finora risultata inadeguata) con un nuovo canale in cemento armato con sezione di “due metri per due”, per consentire alle acque piovane di riversarsi direttamente sul rio vicino, senza allagare la carreggiata dove in passato puntualmente si sono creati allagamenti. Con pesantissimi disagi per i residenti e per gli automobilisti.

«Il progetto è stato approvato dalla Giunta nel luglio scorso. Ora - dice l’assessora Aurora Cappai - è arrivato il parere favorevole della Regione. Presto potrà essere effettuata la gara d’appalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA