Rischio idrogeologico, un piano da 3 milioni 

Stop agli allagamenti nel centro abitato grazie a un’importate opera di mitigazione idrogeologica. Sarà realizzata grazie a un finanziamento di tre milioni di euro di fondi europei messi a disposizione dalla Regione.

L’obiettivo è quello di eseguire una serie di interventi a ridosso di via Matteotti e Monte La Noce. «Convogliare le acque piovane – si legge in un nota stampa diffusa dal Comune – che in occasione di abbondanti precipitazioni sono solite creare allagamenti nell’abitato a ridosso di via Matteotti e Monte La Noce, in particolare nell’area di via Bologna». Il progetto nasce dall’esigenza di limitare le problematiche di carattere idraulico che coinvolgono sia le strade che gli edifici residenziali, causando danni e disagi. «Si tratta di un intervento già previsto come ipotesi nel piano del Pai che avevamo approvato nel 2020: sempre di più, oggi, è necessario lavorare e intercettare queste risorse – commenta il sndaco Ignazio Locci – perché sono di tutela del territorio e non è possibile farne a meno, anche in ragione della maggiore pressione antropica dei centri abitati e perché i fattori climatici ci dicono che le cosiddette bombe d’acqua sono sempre più frequenti». «L’infrastruttura in programma consente di scaricare l’acqua che percorre il rio Bega Trotta, la quale arriva fino a via Bologna e viale Trento, migliorando il bacino di raccolta a monte che si trova sotto Monte La Noce e deviando le acque verso gli stagni di Sa Punta e S’Aliga, dove peraltro già esiste un canale», commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Garau. (s. g.)

