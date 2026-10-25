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Isili.
26 ottobre 2026 alle 00:40

Rischio idrogeologico, sì all’esercitazione 

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La riunione operativa è stata fatta, e ora è ufficialmente iniziato il percorso organizzativo per una grande esercitazione territoriale di Protezione civile nell'ambito del Sarcidano sul rischio idrogeologico. All'incontro c’erano la direzione generale della Protezione civile regionale, il Servizio territoriale di Nuoro e i rappresentanti dei Comuni che compongono l'ambito di Protezione civile del Sarcidano: Isili, Escolca, Escalaplano, Genoni, Gergei, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri e Villanova Tulo.

L'iniziativa nasce a seguito del finanziamento regionale di 12.500 euro, assegnato al Comune di Isili in qualità di capofila, destinato alla realizzazione di un'esercitazione operativa a livello d'ambito, perfettamente coerente e integrata con i piani comunali e territoriali di Protezione civile. Il focus principale delle attività sarà la gestione del rischio idrogeologico.

L'incontro ha permesso di avviare la pianificazione delle singole fasi organizzative che porteranno allo svolgimento effettivo delle simulazioni sul campo. «È stata una riunione estremamente proficua», ha detto il sindaco di Isili, Luca Pilia, «che pone basi solide per la realizzazione di esercitazioni importanti per il nostro territorio».

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