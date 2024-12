Rischio idrogeologico, lavori a San Nicola 

A Barumini è stato approvato il progetto di completamento degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella zona di San Nicola, un'area classificata ad elevata pericolosità secondo la sigla HI4. L’iniziativa, finanziata con 500mila euro, mira a ridurre il rischio di alluvioni e garantire maggiore sicurezza alla comunità locale.

Il piano prevede la costruzione di un nuovo canale di guardia a valle di quello esistente, capace di drenare efficacemente i deflussi residui provenienti dal Bruncu San Nicola. Questo intervento ridurrà le portate d’acqua dirette verso l’area critica di circa il 45 per cento, come confermano le simulazioni idrauliche effettuate nello studio.

I lavori si inseriscono in un cronoprogramma ben definito: entro il gennaio 2025 l’indizione della procedura di gara ed entro febbraio 2025 l’aggiudicazione che precederà l’avvio dei lavori, con completamento previsto per il 2026.Il sindaco Michele Zucca ha espresso soddisfazione per l'approvazione della relazione tecnica che consente di procedere con l'attuazione: «Questo progetto rappresenta una risposta concreta ai rischi idrogeologici, ponendo le basi per una maggiore tutela ambientale e una gestione sostenibile delle risorse naturali».

