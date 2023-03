Rischio idraulico: torna in Aula il piano, l’appalto per i lavori entro la fine di quest'anno 

Con un solo punto all'ordine del giorno, è stato convocato il Consiglio comunale per il 31 marzo alle 10. All’ordine del giorno le opere di mitigazione del rischio idraulico, col documento di fattibilità delle alternative progettuali. L’ultima versione del Piano, ritenuta ottimale dal Comune, è stata presentata alla città in dicembre, quando era ancora in fase di progettazione ed erano in corso le indagini geognostiche. La soluzione per salvaguardare Olbia dalla furia dell’acqua prevede un doppio canale scolmatore, uno a nord e l'altro a sud della città. In quell'occasione il sindaco Settimo Nizzi aveva annunciato l'intenzione di bandire la gara per l'assegnazione dei lavori entro la fine del 2023, stimando un tempo di realizzazione delle opere pari a tre anni. (t. c.)

