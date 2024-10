Rischio idraulico, sui lavori le perplessità dell’opposizione 

Sugli interventi di mitigazione del rischio idraulico della città, dove le procedure di esproprio dei terreni sono state già avviate e dunque pare imminente l’inizio dei lavori, arrivano ora anche i dubbi e le perplessità dell’opposizione. Il capogruppo Giuseppe Ibba, insieme ai consiglieri Simona Cadoni e Eligio Urgu di “Bosa noi ci siamo”, chiedono al sindaco Alfonso Marras di convocare una assemblea pubblica con i tecnici della Regione. «In quest’ultimo periodo – affermano - sono state diffuse indicazioni e dati che hanno creato confusione e soprattutto allarmismi nei cittadini. Questo anche per evitare atti non civili dovuti da imprecisa conoscenza. Abbiamo potuto constatare che la la maggior parte dei bosani chiede chiarezza sull’esecuzione dei lavori e sull’effetto diretto sula mitigazione del rischio idraulico e dal punto di vista paesaggistico». La presenza del tecnici regionali, osservano ancora i consiglieri, «è necessaria in un incontro esplicativo con la popolazione, illustrando tutte le procedure burocratiche». Ibba infine chiede «che l’amministrazione si attivi per avere la presenza dei funzionari regionali. Opportuno poi anche un incontro con gli uffici del Comune con sopralluogo nelle zone interessate, per verificare la corrispondenza dell’attuale stato dei luoghi rispetto alle opere da realizzare. Ancora, l’incontro pubblico con spiegazione puntuale e simulazione dello stato finale delle opere, per far comprendere in modo chiaro come sarà Bosa dopo l’intervento». ( s. c. )

