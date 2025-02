Rischio idraulico, primo cantiere 

Gli interventi di difesa idraulica di Bosa con la realizzazione del primo lotto delle opere nella sponda destra del Temo, nel tratto compreso fra Santu Lò e il rio Su Seggiu, inizieranno a breve. Al termine di un affollato Consiglio comunale il sindaco, Alfonso Marras, e l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, hanno comunicato infatti l’avvio di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Il cronoprogramma

«Sono qui perché ritengo importante che un’opera che impatta sulla vita della comunità debba passare per un confronto – ha spiegato Piu – ma il progetto, del 2008, non può subire interruzioni perché consentirà di mettere in sicurezza 3.306 residenti». Un intervento da 10 milioni e mezzo di euro affidato alla società di ingegneria Vams: il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori sabato 15, e la durata è fissata in 540 giorni. «L’ultimazione delle opere è fissata al 9 agosto 2026, mentre il collaudo è calendarizzato al 9 febbraio 2027», si legge in una nota della Regione.

Il dibattito

Dopo la presentazione in Aula del progetto redatto dai tecnici della società incaricata dalla Regione, particolarmente dettagliato è stato l’intervento della consigliera comunale di opposizione, Cristiana Cacciapaglia, componente anche del comitato “Non ti Temo” che ha confermato tutte le perplessità da sempre espresse nei confronti del progetto. Gli stessi dubbi manifestati lo scorso 24 settembre in un incontro sempre con l’assessore Piu. In quell’occasione il comitato e l'associazione “Generazione mare” hanno fatto presente di essere contrari all’opera illustrandone i motivi, ma dall’assessorato ai Lavori pubblici era stato spiegato come ormai non era più possibile fare altri interventi. «Quello che però si può fare, ed è l’intento degli incontri fatti con la comunità – ha sottolineato ieri Piu – è assumersi la responsabilità di fare qualcosa che andava fatto negli anni precedenti: spiegare alla popolazione l’importanza dell’opera in un confronto aperto e franco, come avvenuto anche ieri. Tengo a segnalare il grande lavoro del sindaco, Alfonso Marras, dei progettisti ma anche del comitato che ha dato un contributo per aumentare l’attenzione sull’opera e sulle problematiche del rischio idrogeologico».

