Rischio idraulico, in campo 70mila euro 

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Pabillonis sono state iscritte a bilancio alcune somme. Oltre a cifre per progetti già in lavorazione da parte degli uffici, spiccano 70mila euro per interventi di disostruzione nei canali di scolo (per la mitigazione del rischio idraulico) e nelle condotte principali delle vie Cagliari, Volta e Lamarmora. Il sindaco, Riccardo Sanna, ha dichiarato tuttavia che: “potrebbero arrivare ulteriori risorse dalla Regione e soprattutto per prevenire problemi successivi”.

Iscritta anche una variazione di bilancio per 5mila euro destinati alla progettazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e altri 100mila euro per i primi interventi di rimozione del ponte Sa Taula, crollato durante l’alluvione del 26-27 ottobre scorsi.

È stata inoltre approvata una variazione di bilancio su disposizione del ministero dell’Economia e delle Finanze: a partire dal prossimo esercizio finanziario, il Comune dovrà iscrivere a bilancio 6.377 euro per il 2025 e 12.774 euro per i due anni successivi, come quota obbligatoria per gli obiettivi di finanza pubblica. Infine, è stata confermata l’estensione del servizio di tesoreria per il triennio 2025-2027, garantendo la continuità con la banca attuale. (g. g. s.)

