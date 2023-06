Rischio idraulico, avviati i lavori 

Nei giorni scorsi a Gadoni sono stati consegnati i lavori di consolidamento del centro abitato all’impresa nuorese Geo Ambiente Italia. L’appalto ammonta a circa 600 mila euro. Prevista la realizzazione dei muraglioni nel campo sportivo, le gabbionate nella piazza IV Novembre e i micropali in via Pertini e in via Grazia Deledda. L’intervento si inserisce in un ampio programma di opere di mitigazione degli effetti del rischio idrogeologico e idraulico del centro abitato. In corso di approvazione il progetto definitivo per l’intervento straordinario di sistemazione del canale di guardia a valle dell’abitato per il quale c’è un finanziamento di circa 500 mila euro. Gli interventi, pur importanti, non bastano a risolvere le criticità. Il Comune ha chiesto perciò l’aiuto del prefetto. (m. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA