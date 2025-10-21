VaiOnline
Giornata mondiale
22 ottobre 2025 alle 00:31

Rischio ictus, il Brotzu  in prima linea  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della Giornata mondiale dell’ictus, che si celebra il 29 ottobre, la struttura di Neurologia e Stroke Unit dell’Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, si unisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione sottolineando l’importanza della prevenzione, del riconoscimento precoce dei sintomi e del ruolo fondamentale delle Stroke Unit nel trattamento tempestivo dell’ictus cerebrale. L'iniziativa, che ancora una volta conferma l'impegno del Brotzu per la prevenzione e la gestione integrata dell'ictus, prevede momenti informativi e divulgativi aperti al pubblico, con la partecipazione del personale della Stroke Unit, coordinato dalla referente Jessica Moller. Saranno garantiti visite e controlli gratuiti rivolti ai primi 30 cittadini di età pari o superiore a 50 anni con fattori di rischio vascolari che compileranno e invieranno il modulo di partecipazione. Si può aderire da domani a mercoledì 29 ottobre scaricando il form di partecipazione dal sito www.aobrotzu.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 