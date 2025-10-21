Rischio ictus, il Brotzu  in prima linea  

In occasione della Giornata mondiale dell’ictus, che si celebra il 29 ottobre, la struttura di Neurologia e Stroke Unit dell’Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, si unisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione sottolineando l’importanza della prevenzione, del riconoscimento precoce dei sintomi e del ruolo fondamentale delle Stroke Unit nel trattamento tempestivo dell’ictus cerebrale. L'iniziativa, che ancora una volta conferma l'impegno del Brotzu per la prevenzione e la gestione integrata dell'ictus, prevede momenti informativi e divulgativi aperti al pubblico, con la partecipazione del personale della Stroke Unit, coordinato dalla referente Jessica Moller. Saranno garantiti visite e controlli gratuiti rivolti ai primi 30 cittadini di età pari o superiore a 50 anni con fattori di rischio vascolari che compileranno e invieranno il modulo di partecipazione. Si può aderire da domani a mercoledì 29 ottobre scaricando il form di partecipazione dal sito www.aobrotzu.it.

