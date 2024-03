Rischio glaucoma, prevenzione e visite 

Uno screening gratuito per la prevenzione del glaucoma. Da oggi a venerdì 17 marzo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari, in collaborazione con l’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari diretta dal professor Giuseppe Giannacare, organizza dei controlli al San Giovanni di Dio.

Giorni e orari

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), saranno un centinaio le persone che si sottoporranno a visita. Questi i giorni e gli orari: lunedì 11 dalle 15 alle 18,20; martedì 12 dalle 9 alle 12,20; mercoledì 13 dalle 11 alle 14,20; giovedì 14 dalle 15 alle 18,20; venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12,20. Insieme allo screening, l’Uici ha organizzato la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma nelle principali piazze di Cagliari.

Prevenzione

«La prevenzione della cecità rientra tra i fini istituzionali dell’Uici», ricorda Simona Trudu, commissaria dell’Unione ciechi di Cagliari, «e questa, come iniziative simili promosse nell’anno, ha sempre avuto un’alta adesione. Spesso ha consentito di avere diagnosi precoci, fondamentali per arginare prontamente i danni che il glaucoma provoca, e iniziare terapie adeguate. È fondamentale per noi la preziosa collaborazione con la struttura del professor Giannacare». E il direttore dell’Oculistica dell’ospedale San Giovanni di Dio, ricorda: «Il glaucoma è una neuropatia ottica caratterizzata da una perdita progressiva del campo visivo. Il principale fattore di rischio per la sua insorgenza e progressione è l’aumentata pressione intraoculare; familiarità, età e miopia rappresentano altre condizioni predisponenti».

