Rischio frane sulla Sella del Diavolo: gli escursionisti ignorano i divieti 

Sono tanti gli escursionisti che si avventurano sulla scogliera che dalla Sella del Diavolo porta fino a Calamosca. Ma diversi punti del percorso sono pericolosi. C’è il rischio di frane e ci sono due cartelli posizionati di recente, uno accanto all’altro: divieto di transito per i pedoni e pericolo caduta massi. Più chiaro di così è impossibile. E nonostante tutto, c’è chi si avventura da queste parti incurante delle possibili conseguenze.

Divieti ignorati

Marcello Polastri, presidente della commissione consiliare Sicurezza dice che presto presenterà un’istanza al Comune e alla Capitaneria di Porto «per capire meglio come poter salvaguardare non solo il territorio dal punto di vista ambientale, ma soprattutto le vite umane, perché spesso si agisce in maniera del tutto indisciplinata e pericolosa». Polastri si riferisce proprio agli escursionisti che frequentano la zona a rischio: «Purtroppo, nonostante i divieti presenti, c’è chi continua a passare, a proprio rischio e pericolo, ma allo stesso tempo causando un continuo stato di allerta per i soccorritori, che potrebbe essere benissimo evitato se si rispettassero i divieti».

Le assenze

Divieti che però in alcuni tratti non sono stati ancora messi. Nel 1987 una frana uccise il carabiniere Mondo Cabras sulla Sella del Diavolo. Più di recente, tre anni fa, un militare dell’Esercito, Fabio Argiolas, è precipitato in un dirupo proprio tra Calamosca e la Sella. C'è anche chi non ci va più: «Dal colle Sant'Elia a Calamosca si sente il terreno instabile. Non voglio rischiare, vado altrove», dice Vanna Lorrai, escursionista. «Dopo la morte del militare, faccio trekking dove è sicuro», aggiunge Sandro Masala.

