Rischio frane, pericoli in spiaggia 

Anche ieri sera qualcuno passeggiava tranquillamente, come se niente fosse. Eppure quell’enorme falesia che potrebbe crollare da un momento all'altro è visibile. Così come i fossi profondi coperti dalle transenne. Nella borgata di San Giovanni di Sinis anche questa sarà un'estate all’insegna dei pericoli. I problemi dello scorso anno non sono stati ancora risolti. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, però questa volta alza le mani: «Per mettere in sicurezza la zona in questi anni abbiamo proposto di tutto, parlano le carte e i soldi spesi tra relazioni, pareri e approfondimenti. La Soprintendenza però ha sempre bocciato i progetti presentati dal Comune. Noi non possiamo fare più nulla».

La falesia

È a rischio tutta la parte alta della borgata dove da anni c’è un’enorme falesia che continua a perdere pezzi. I massi finiscono sulla spiaggia dove i bagnanti prendono il sole, incuranti dei pericoli. Il Comune ogni anno posiziona una transenna per vietare il transito nella scalinata in legno che porta in spiaggia, ma puntualmente viene spostata. Come vengono divelti i cartelli dove si legge l’ordinanza emanata dal sindaco anni fa che vieta di transitare in quel tratto di litorale.

Progetto bocciato

«So bene che se dovesse accadere qualcosa di grave la colpa sarebbe del Comune, e quindi mia – ammette Andrea Abis - Ma è anche vero che noi abbiamo fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza la zona. La Soprintendenza, dopo la bocciatura del nostro ultimo progetto, formulato da un ingegnere geotecnico esperto in crolli controllati, ci ha chiesto ulteriori relazioni ma noi oggi non abbiamo alternative progettuali. Non possiamo spendere ancora risorse preziose per non ottenere nulla. Solo l’ultima relazione è costata 5mila euro. Non abbiamo fatto mai il conto di quanto abbiamo speso in totale».

La Soprintendenza

Il crollo controllato della falesia era stato bocciato perché secondo la Soprintendenza poteva danneggiare le tombe fenicie a ridosso dell’area. «La situazione non è semplice - conclude il sindaco - ma noi come amministratori abbiamo fatto veramente di tutto per proteggere i bagnanti. Spero a questo punto che il buon senso delle persone prevalga: non posso istituire un servizio di vigilanza fisso».

