Rischio frana, la spiaggia ora è off limits 

Torna l’allarme per il pericolo frane dai costoni lungo la litoranea per Villasimius. Questa volta i pericoli riguardano soprattutto il tratto di litorale in località Bruncu de su Monte Moru, zona Mari Pintau dove varie analisi hanno permesso di appurare «una situazione di pericolosità geomorfologica molto elevata e un rischio geomorfologico molto elevato a causa della presenza di versanti instabili, con rischio concreto di distacco di blocchi e materiale roccioso».

Il costone roccioso interessato dal rischio di frana «è percorso nel suo sviluppo da vari sentieri utilizzati dalle persone per accede alla spiaggia. Inoltre nell’area non è presente una cartellonistica di segnalazione del pericolo di frana, aumentando così il rischio per i fruitori».

Da qui l’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia che impone immediati provvedimenti, visto il rischio per l’incolumità pubblica. Pertanto sono vietati il transito e la sosta dei pedoni nel tratto di spiaggia di Bruncu de su Monte e vige il divieto assoluto di transito e sosta nei sentieri che attraversano il costone soggetto a rischio frana.

Inoltre è vietato l’accesso alla spiaggia da percorsi alternativi, per evitare possibili fenomeni di distacco di materiale e l’accesso sarà consentito esclusivamente dalla strada di ingresso principale, «garantendo il transito in condizioni di sicurezza, con interdizione dell’accesso alla spiaggia da sentieri e percorsi alternativi». Dovranno inoltre essere sistemati la cartellonistica informativa e i dispositivi di segnalazione per avvertire la popolazione

del pericolo.

