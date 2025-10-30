VaiOnline
Serie D.
31 ottobre 2025 alle 00:13

Rischio fallimento: Olbia in Tribunale per presunti debiti 

Olbia. Le promesse mancate iniziano a presentare il conto: mentre l’Olbia, la squadra, continua ad allenarsi in vista della gara casalinga con l’Ischia a dispetto degli stipendi arretrati, che dovevano essere saldati questa settimana, al Tribunale di Tempio sarebbe arrivata la prima istanza di fallimento per la società Olbia Calcio 1905.

L’indiscrezione arriva da ambienti vicini ai professionisti che offrono consulenze e supporto ai calciatori. Dagli uffici giudiziari nessuna conferma, ma l’istanza pare essere stata presentata da un tesserato che vanta, a suo dire, circa 35mila euro da lui stesso più volte sollecitati in passato: per capire quali sviluppi potrà avere la procedura è necessario attendere che il documento passi dalla cancelleria fallimentare ai giudici. Nei mesi scorsi altri tesserati e professionisti hanno cercato di recuperare i loro crediti attraverso le vie legali, agendo anche presso terzi (vedi le banche), ma mai tramite una richiesta di fallimento.

In un momento già molto delicato per le difficoltà economico-finanziarie del club gallurese, indietro peraltro di due bilanci (relativi alle stagioni 2023/24 e 2024/25), e inasprito dal botta e risposta tra l’imprenditore Giuseppe Pistilli e Swiss Pro sul passaggio di proprietà dopo la rinuncia del primo, invitato però a pagare comunque gli stipendi da Guido Surace (legale rappresentante della società svizzera che detiene il 70 per cento delle quote dell’Olbia Calcio), la notizia dell’iniziativa giudiziaria suona come una messa da requiem. È ancora azzardato ipotizzare cosa accadrà, intanto diversi giocatori avrebbero iniziato a guardarsi intorno e quella di domenica potrebbe essere la loro ultima partita con la maglia bianca.

Nella sfida della 10ª giornata di Serie D l’allenatore Giancarlo Favarin non potrà contare sullo squalificato Furtado e sugli infortunati Putzu e Cubeddu, ai quali si aggiungono Anelli e Lucarelli ai margini del progetto da settimane. L’ultimo dei problemi per l’Olbia, che nonostante tutto è là, nella parte alta della classifica, senza sapere che sarà del suo campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

