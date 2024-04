Rischio di un disastro nucleare 

Kiev. Torna l’incubo di una catastrofe nucleare in Ucraina con il rischio che si verifichi un incidente nella centrale atomica di Zaporizhzhia, occupata dai russi poco dopo l’inizio dell’invasione due anni fa. Nelle ultime 24 ore infatti l’impianto è stato attaccato da diversi droni, uno dei quali in particolare ha impattato la struttura di contenimento del reattore numero 6, senza per fortuna causare danni critici. Mosca e Kiev si rimpallano le responsabilità ma il capo dell’Agenzia atomica internazionale (Aiea) Rafael Grossi non ha fatto sconti a nessuno: gli «attacchi sconsiderati» alla centrale «aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente». Si tratta di «un’azione militare pianificata, gravissima», la prima dal novembre del 2022, ha denunciato ancora Grossi. Il danno «è serio, sono state prese di mira installazioni di comunicazione e apparecchiature di sorveglianza».

La comunità internazionale

Unanime la preoccupazione della comunità internazionale: il ministro dagli Esteri Antonio Tajani, tra gli altri, ha ammonito che «bisogna creare una zona franca attorno alla centrale» e che si deve «evitare un’altra Chernobyl». Mosca ha denunciato che «la responsabilità degli attacchi», definiti «terroristici», e le eventuali conseguenze «ricadono sui Paesi che aiutano l’Ucraina». Kiev ha rimandato al mittente: «La Russia sta intensificando una campagna di provocazioni e falsità», ha detto un responsabile, accusando i russi di attaccare il sito.

Gli attacchi

L’Aiea ha confermato che domenica le principali strutture di contenimento dei reattori della centrale avevano subito almeno tre attacchi diretti. Un drone ha colpito un camion che stazionava nei pressi di una mensa. A terra del sangue, segno che l’attacco ha causato almeno una vittima. Nelle ultime ore un altro drone kamikaze è stato abbattuto in volo, con i frammenti caduti sul tetto sempre del reattore numero 6. «Il livello di radiazioni è invariato. Nessuno è rimasto ferito», ha precisato un responsabile della centrale. L’impianto è il più grande d’Europa, tra i primi dieci al mondo, un incidente potrebbe avere conseguenze mai viste dall’inizio dell’era nucleare. I sei reattori sono tutti spenti dall'inizio del conflitto, ma la centrale non è del tutto offline perché fornisce energia anche alla vicina città di Enerhodar, dove sventola la bandiera russa.

