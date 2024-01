«Rischio di non aprire più» 

Ha occupato abusivamente otto metri quadri di piazza Yenne, con nove tavoli e due ombrelloni. Il “Morrison”, noto locale del centro della movida cittadina, è stato sanzionato dalla Polizia locale con otto giorni di chiusura forzata. Oltre che questa sanzione, gli agenti hanno anche notificato ai gestori che sarà loro impossibile richiedere la concessione del suolo pubblico per i prossimi diciotto mesi. «Rischio di non poter più riaprire per colpa del Comune», commenta il titolare Andrea Zucca. «Mi hanno negato la rateizzazione di 18mila euro di sanzione che equivale a chiudere. Mi hanno tolto il diritto al lavoro e anche di concorrenza».

Il verbale che è stato consegnato ai responsabili del pubblico esercizio dagli agenti del Corpo della Polizia locale, porta la data dello scorso 12 dicembre. È il quinto provvedimento di questo genere, di cui è destinatario il “Morrison” nell’arco di pochi mesi, da parte dell’amministrazione comunale. Il motivo è sempre lo stesso: una sanzione decisa dagli uffici comunali, in seguito agli accertamenti sul posto degli agenti in divisa, che sarebbe stata provocata dall’occupazione totalmente abusiva del suolo pubblico. Sulla piazza, secondo quanto ha scritto nel verbale la Polizia locale, erano presenti tavolini malgrado non fosse stata richiesta alcuna autorizzazione.

Il Morrison rimarrà dunque chiuso dal 21 al 28 gennaio compreso. L’anno e mezzo di stop alle richieste di concessione, invece, scatta in virtù della recidiva della violazione.«Le imprese stanno soffrendo per questo accanimento. E il 19 avremmo una riunione con tutti i gestori per combattere questa guerra che il Comune ha iniziato contro di noi. Vogliono ridurre gli spazi esterni e chiudere tutto all'una. Passiamo da una città turistica a un vero e proprio dormitorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA