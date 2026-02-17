VaiOnline
Allergologia
18 febbraio 2026 alle 00:24

Rischio di morte nelle crisi più acute 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cos’è l’asma?

L’asma è una malattia infiammatoria dei bronchi, che si manifesta con fame d’aria, respiro sibilante, tosse. Questi sintomi si accentuano nelle crisi asmatiche acute con rischio di morte. Si tratta di una condizione cronica, che può essere curata ma non guarita. L’asma può associarsi a rinite allergica, rinosinusite, poliposi nasale, reflusso, sovrappeso, che contribuiscono ad aggravare i sintomi. In questi casi non basta la terapia inalatoria per cui si parla di asma grave. Per la diagnosi è necessaria la spirometria, il test alla metacolina, i test allergometrici. La terapia prevede i corticosteroidi e broncodilatatori inalatori. Nell’asma grave i farmaci biologici.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 