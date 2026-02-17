Rischio di morte nelle crisi più acute 

Cos’è l’asma?

L’asma è una malattia infiammatoria dei bronchi, che si manifesta con fame d’aria, respiro sibilante, tosse. Questi sintomi si accentuano nelle crisi asmatiche acute con rischio di morte. Si tratta di una condizione cronica, che può essere curata ma non guarita. L’asma può associarsi a rinite allergica, rinosinusite, poliposi nasale, reflusso, sovrappeso, che contribuiscono ad aggravare i sintomi. In questi casi non basta la terapia inalatoria per cui si parla di asma grave. Per la diagnosi è necessaria la spirometria, il test alla metacolina, i test allergometrici. La terapia prevede i corticosteroidi e broncodilatatori inalatori. Nell’asma grave i farmaci biologici.