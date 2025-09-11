VaiOnline
La crisi.
12 settembre 2025 alle 00:15

«Rischio di licenziamenti all’Eurallumina» 

Sit-in di una delegazione di lavoratori dell’Eurallumina ieri mattina davanti alla Prefettura di Cagliari. Le segreterie territoriali dei sindacati e la Rsa sono stati ricevuti dal prefetto al quale hanno espresso tutta la preoccupazione per le conseguenze della comunicazione della Rusal. La multinazionale russa, proprietaria dell’Eurallumina, non anticiperà più i soldi necessari a sopperire al congelamento del patrimonio finanziario deciso dal Comitato di Sicurezza e Finanza dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Dopo la decisione della Rusal di interrompere il trasferimento delle risorse (circa 24 milioni all’anno) l’Eurallumina ha risorse sufficienti per due, massimo tre mesi. Già da metà settembre la presenza media giornaliera in fabbrica sarà praticamente dimezzata, da 90 a 38 lavoratori. Il rischio del licenziamento collettivo non è campato per aria. Per questo ieri mattina i lavoratori si sono presentato in sit-in in piazza Palazzo. «Insieme al ritardo sul Dpcm Energia, la questione delle sanzioni potrebbe cancellare il progetto di rilancio – dice Enrico Pulisci, delegato Filctem Cgil nella Rsa - Il Governo deve trovare una soluzione. In altre parti d’Europa, dove la Rusal ha stabilimenti, in Irlanda, Germania e Svezia, il patrimonio non è stato congelato. I Governi hanno riconosciuto la strategicità delle produzioni, qui in Italia invece no».

