Rischio di incidenti sulla 125 Var, manca la segnaletica orizzontale 

Ritrovarsi completamente al buio lungo la statale 125 Var, tra Quirra e lo svincolo per Muravera, col rischio di uno scontro frontale o di finire in cunetta. Succede ogni sera, con una frequenza molto più alta da quando tutto il traffico da e per Villaputzu è stato dirottato sulla nuova 125, dopo la chiusura del guado rialzato per via dell’ingrossamento del Flumendosa. E succede perché, da oltre un mese, in prossimità della galleria “Sa Sperruma” è stato rifatto l’asfalto per circa due chilometri, senza però alcuna segnaletica orizzontale. Gli automobilisti in transito, non appena tramonta il sole, si ritrovano così di fronte un’enorme chiazza nera senza alcun punto di riferimento. Una situazione ancora più pericolosa nei giorni di pioggia. L’unico provvedimento da parte dell’ente stradale, sino ad ora, è stato il posizionamento di cartelli con limiti di velocità (50 orari).

Un’altra vicenda si aggiunge alla vergognosa situazione della viabilità nel Sarrabus da quando - l’8 dicembre 2023 – il ponte di ferro tra Muravera e Villaputzu è stato chiuso per lavori di ristrutturazione. Lavori che però non procedono (si sarebbero dovuti concludere lo scorso giugno) a causa di una serie di inadempienze, a partire da quelle della ditta siciliana che si è aggiudicata l’appalto. Da capire anche se ci sono state inadempienze da parte dell’oramai ex Provincia nel momento in cui è stata predisposta la gara d’appalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA