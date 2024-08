Rischio di cedimenti: chiusa una scuola 

A poche settimane dall’inizio delle lezioni, a Muravera è stato chiuso l’edificio che ospita le scuole elementari di viale Rinascita “per la necessità di eseguire interventi di rinforzo strutturale delle superfici di intradosso dei solai”: lo ha disposto con un’ordinanza il sindaco Salvatore Piu perché, in seguito all’ultimo sopralluogo effettuato da parte del Comune, “non sussistono le condizioni per poter espletare l’attività didattica all’interno dello stesso fabbricato in condizioni di sicurezza”. Ci sarebbero, cioè, rischi – anche se minimi – di cedimenti.

Trasloco e perplessità

Le quattro classi – due quarte e due quinte elementari – saranno trasferite nel plesso scolastico di piazza Sant’Antonio (nella parte denominata “Sant’Antonio 2”) ma anche in questo caso, come ha messo in evidenza la dirigente scolastica Carla Atzeni, prima di poter accedere sono necessari dei lavori. Da qui la preoccupazione della stessa dirigente e dei genitori degli alunni. «L’edificio di Sant’Antonio 2 – sottolinea Atzeni in una nota inviata al sindaco, all’assessore all’istruzione e all’ufficio tecnico – è gravato da importanti criticità incompatibili con la tutela della salute di alunni e lavoratori tra le quali, a esempio, l’insufficienza dei servizi igienici, porte antipanico corrose dalla ruggine, pareti delle aule indecorose per mancata manutenzione». Tra le altre cose, aggiunge la dirigente, «si rappresenta la necessità di programmare il trasloco di arredi e attrezzature necessarie alla didattica e l’esigenza di poter disporre di spazi fruibili e operativi con l’inizio delle attività didattiche previsto per il 2 settembre». Non solo: «Buona parte degli arredi e delle attrezzature – conclude Atzeni – sono state acquistate con i fondi Pnrr e fanno parte integrante di un progetto in essere e pertanto devono essere disponibili per gli alunni».

Il Comune rassicura dirigente e genitori. «La ditta incaricata – spiega Matteo Plaisant, assessore con delega anche all’edilizia scolastica – sta già intervenendo nel plesso di Sant’Antonio. I lavori saranno ultimati in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico e gli alunni, con buona probabilità, frequenteranno lì sino a giugno». Questo perché «l’edificio di viale Rinascita – aggiunge Plaisant – difficilmente sarà recuperato per quest’anno».

I fondi mai arrivati

Nel plesso di viale Rinascita, oltre alla messa in sicurezza dei solai, era previsto un intervento di riqualificazione da 400mila. Somma finanziata coi fondi del Pnrr che però non sono arrivati. «C’è stato – spiega il sindaco Piu – un problema tecnico sulla piattaforma a livello nazionale. Circa 200 Comuni sono nella nostra stessa situazione. Contiamo di recuperare la somma anche perché non è dipeso da noi». Il vero problema al momento è un altro: «Servono molti soldi – conclude Piu – per assistere gli alunni con disabilità: la Regione li metta a disposizione. Noi non li abbiamo».

