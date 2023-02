Rischio di allagamenti ed ex casermette: ecco i soldi per intervenire 

Il Comune di Serramanna ha ottenuto 50 mila euro per la progettazione di alcune importanti opere per ridurre il rischio di allagamenti e per la riqualificazione dell’area delle cosiddette casermette: 30 mila metri quadrati caratterizzati dalle costruzioni in mattoni rossi ormai ridotte a ruderi, utilizzate come depositi e alloggi per le truppe alleate nell’ultima guerra.

«Nel 2021 ci era stato concesso un finanziamento di circa 50 mila euro, nel quadro del Dpcm Sostegni bis, per idee di progettazione e ora abbiamo scelto di puntare su tre opere: i lavori per la prevenzione di eventi alluvionali, la riqualificazione dell’area delle casermette e delle piazze e aree verdi del centro – annuncia il sindaco Gabriele Littera –. Con il finanziamento siamo in grado di affidare a professionisti esterni i tre studi di fattibilità tecnica ed economica che costituiranno il presupposto per partecipare a bandi di concorso per la progettazione di interventi che possano essere successivamente finanziati col Pnrr o col Fondo di sviluppo e coesione».

I fondi previsti sono di quasi 2 milioni di euro. «Si punta a risolvere la criticità idraulica del comparto nord-est del centro urbano, cioè tutta l’area compresa tra viale Sant’Ignazio, corso Europa e via Rinascita ed evitare allagamenti dovuti alle piogge. Si tratta di un’opera attesa a Serramanna, perché quelle vie sono particolarmente soggette a traffico veicolare e pedonale, basti pensare che nell’area di via Rinascita ci sono le scuole», continua Littera. Altra opera programmata dall’esecutivo e quella della riqualificazione dell’area delle casermette, in via 25 Aprile, acquisita dieci anni fa dall’ente al prezzo simbolico di meno di mille euro pagati al demanio. «Quando le hanno realizzate la zona era aperta campagna, poi Serramanna è cresciuta e l’area delle casermette è ora un buco nero dentro il paese. Il progetto punta a farne un tramite tra il centro storico e nuove zone urbane, un nuovo grande parco, uno spazio di aggregazione ed un elemento identitario del paese». ( ig. pil. )

