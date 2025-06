Rischio DAC e DIC per diverse professioni 

Cosa sono le dermatiti da contatto?

Si dividono in dermatiti da contatto allergiche (DAC) e da contatto irritante (DIC). Le DIC sono causate dall’azione lesiva di un agente chimico. La DAC si presenta ad ogni contatto con l’allergene dopo un primo contatto detto sensibilizzante. Clinica: eritema, vescicole, croste, desquamazione. Sintomo principale il prurito, spesso bruciore, più raramente dolore. Le DAC possono essere ambientali o professionali. Gli allergeni più comuni sono nichel e cobalto contenuti nei metalli, bicromato di potassio in cemento e pelli conciate, parafenilendiamina in tinture per capelli, conservanti usati in cosmetica, resine. Fra le professioni più esposte, muratori, parrucchieri, estetiste, allevatori, operatori sanitari.