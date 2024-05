Rischio crollo, Materna chiusa a Sant’Onofrio 

L’asilo nido Filastrocca, chiuso lo scorso settembre, riaprirà ai piccoli a settembre 2024. Non è l’unica notizia: la struttura storica della scuola materna Guiso Gallisay è chiusa da qualche mese per lavori di ristrutturazione e i bimbi e il personale sono stati trasferiti momentaneamente in via Trieste, senza mai interrompere il servizio. Mentre ieri la scuola materna di Sant’Onofrio ha chiuso per il rischio crollo del soffitto a seguito delle forti piogge. L’acqua ristagna tra il tetto e il controsoffitto, con il rischio di entrare in contatto con l’impianto elettrico e, soprattutto, cedere da un momento all’altro. Le criticità toccano anche la scuola primaria di San Pietro, nell’omonimo rione, che da anni attende un intervento in una scala pericolante posizionata sul retro e messa soltanto in sicurezza. I ferri arrugginiti fuoriescono dall’ormai datato cemento del sottoscala, con il pericolo di danneggiare fortemente non solo la scalinata stessa (collegata a una delle porte di emergenza), ma anche il piano superiore dove sono collocate le aule dei bambini. Insomma, se da un lato c’è la gioia della riapertura dell’asilo nido Filastrocca (le nuove iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio sul sito del Comune), dall’altro le strutture scolastiche della città necessitano di interventi urgenti. (g. pit.)

