Rischio crolli, vigili del fuoco mobilitati 

Intervento dei vigili del fuoco in via Oceano Pacifico dove le condizioni critiche del muro di un edifico mettono a rischio l’incolumità pubblica.

I vigili hanno sottolineato che «il muro perimetrale che circonda due distinte unità immobiliari, presenta segni di degrado e fessurazioni diffuse». Allo stato attuale, «non sono stati rilevati segni di crollo già avvenuto o distacchi visibili alla data del sopralluogo» ma tuttavia è stato evidenziato, «un potenziale rischio evolutivo del dissesto soprattutto in caso di agenti atmosferici o vibrazioni prolungate». Da qui l’ordinanza degli uffici comunali che dopo avere rintracciato i proprietari degli immobili, impone l’immediata messa in sicurezza del muro interessato in modo da evitare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica, pena multe fino a 500 euro.

