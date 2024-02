Rischio crolli, rimangono le transenne 

Le ordinanze non sono bastate. In via Porcu all’incrocio con via Marconi, ci sono ancora le transenne a ingombrare il marciapiede.Erano state sistemate dai vigili del fuoco dopo l’intervento per la caduta di mattoni e calcinacci dalla facciata di un vecchio locale che un tempo ospitava un’agenzia di viaggi.

Da qui il provvedimento degli uffici comunali che imponevano i lavori di ristrutturazione per eliminare i pericoli per l’incolumità pubblica. Invece, dopo avere buttato giù qualche calcinaccio dalla parte di via Marcon, niente è stato ancora fatto e le transenne sono rimaste lì in una delle strade centrali a creare un disturbo per i pedoni ma anche una pessima immagine all’inizio della via dello shopping.

Sono ancora tante le palazzine che necessitano di lavori urgenti, non solo in centro ma anche in periferia e che perdono pezzi mettendo a rischio l’incolumità del persone. E nonostante le ordinanze i lavori tardano ad arrivare.

