Rischio crolli,  ordinanza per via Garau 

Un balcone pericolante si affaccia nel centro abitato di Sanluri, in via Luigi Garau. «Constatata l’urgenza della situazione e l’imminente pericolo», il sindaco, Alberto Urpi, ha deciso di adottare «misure immediate e tempestive»: transennata l’area, emesso l’ordinanza e recapitata ai proprietari per la messa in sicurezza delle parti pericolanti entro 10 giorni. Ai cittadini, invece, ha imposto «il divieto di oltrepassare o scavalcare le transenne, di transitare o stazionare sotto e in prossimità del balcone sino al ripristino delle condizioni di sicurezza». I tempi brevi per eseguire le opere rispondono all’estrema urgenza del caso, diversamente provvederà il Comune con l’addebito dei costi ai proprietari e la trasmissione degli atti in Procura. Il provvedimento è un atto dovuto dopo il sopralluogo congiunto con la Polizia municipale che ha evidenziato gravi rischi. In più parti dell’immobile lesioni e crepe, evidenti segni di degrado. ( s. r. )

